Майгуров: сборная России в каждой гонке способна бороться за медали

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров заявил, что сборная России, по его мнению, в каждой гонке обязана нацеливаться на медаль.
Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля, единственным конкурентом Майгурова, претендующего на пост президента, является действующий глава организации Владимир Драчёв.
«Мы в каждой гонке способны бороться за медали. Для меня показатель хорошего выступления, именно медаль. Не одна-две, а, повторюсь, в каждой», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Вместе с тем он признал, что существует определённое отставание от других ведущих сборных.
«Мы постоянно проигрываем в лыжном сервисе. У нас в стране есть компании, которые занимаются этим направлением. Я помогал им, и они создали лыжи со своим покрытием. Мы должны инвестировать в поддержку этих компаний, чтобы у нас было то, чего нет у других», — добавил он.
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