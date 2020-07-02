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Каролин Хорхлер сломала ребро и взяла паузу в подготовке к сезону

Каролин Хорхлер сломала ребро и взяла паузу в подготовке к сезону
Биатлон / Кубок мира 0

Немецкая биатлонистка Каролин Хорхлер объявила о приостановке тренировочного процесса из-за травмы. Как сообщила спортсменка на своей странице в «Инстаграме», на одном из занятий она сломала ребро.

«Принудительный перерыв. Три недели назад во время тренировки сломала ребро. Остаётся лишь сохранять спокойствие», — написала немка.

В сезоне-2019/2020 31-летняя Хорхлер приняла участие в 14 личных гонках Кубка мира. Набрав 191 очко, заняла 37-е место в общем зачёте соревнований. Ранее стало известно о попадании Хорхлер в состав сборной Германии для подготовки к следующему сезону.

Напомним, победителем Кубка мира сезона-2019/2020 стала итальянка Доротея Вирер. Из-за пандемии коронавируса сезон был завершён досрочно.

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