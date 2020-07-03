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Александр Логинов рассказал, чего ожидает от предстоящих выборов президента СБР

Александр Логинов рассказал, чего ожидает от предстоящих выборов президента СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов поделился ожиданиями от предстоящих выборов президента Союза биатлонистов России (СБР). Внеочередная отчётно-выборная конференция состоится 11 июля, единственным конкурентом действующего президента СБР Владимира Драчёва является вице-президент организации Виктор Майгуров.

«Скажу с позиции спортсмена: для меня важно, чтобы для всей команды были созданы комфортные условия, чтобы был чёткий план подготовки, без срывов сборов. Это очень важно для всех. Надеюсь, что любые перемены пойдут только на пользу. Кризис действительно существует, но надеюсь, что мы его преодолеем и всё войдёт в нужное русло.

Я привык к сложностям и прекрасно понимаю, что многие организационные моменты зависели не только от президента. Но в любом случае должен быть человек, который выстроит чёткую взаимосвязь между всеми ступенями: от президента до спортсменов. Вне зависимости от того, кто будет президентом, главное, чтобы это пошло на пользу», — цитирует Логинова ТАСС.

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