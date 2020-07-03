Мужская сборная России приступила к сбору в Рыбинске

Мужская сборная России по биатлону начала первый предсезонный тренировочный сбор в Рыбинске (Ярославская область). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в тренерском штабе команды.
Перед началом сбора все спортсмены и тренерский штаб сборной сдали тесты на COVID-19.
В сборе примут участие основной и резервный составы сборной. Пропустят тренировки лидер команды Александр Логинов. Также не смогут поучаствовать в сборе Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Карим Халили. Каждый из них продолжит готовиться к сезону по индивидуальной программе.
Известны причины отсутствия Логинова и Гараничева — биатлонисты не смогли получить доступ к своим винтовкам.
Сбор в Рыбинске завершится 22 июля. Напомним, биатлонисты впервые будут тренироваться под руководством нового тренерского штаба во главе с Юрием Каминским.
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