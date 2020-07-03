Губерниев предложил Майгурову и Драчёву провести дебаты. Майгуров согласился

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил кандидатам на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову и Владимиру Драчёву принять участие в публичных дебатах накануне внеочередных выборов. Об этом сам Губерниев сообщил в своём «телеграм»-канале.



«В прямом эфире программы „Все на Матч“ предложил кандидату на пост главы СБР Виктору Майгурову дебаты с нынешним президентом организации Владимиром Драчёвым! Дебаты в прямом эфире Матч ТВ! Майгуров согласился, ждём решения Драчёва.



Собчак и Соболь после таких дебатов биатлонистов загрустят и точно уйдут в монастырь», — написал Дмитрий.



Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля. Единственным конкурентом Виктора Майгурова, претендующего на пост президента, является действующий президет организации Владимир Драчёв.

Российский биатлон в глубоком кризисе. И очередные выборы президента его не спасут В нашем биатлоне нет человека, способного кардинально изменить ситуацию к лучшему.