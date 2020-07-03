Юрлова-Перхт, Куклина и Резцова опоздают на первый сбор национальной команды

Начиная с 5 июля женская сборная России по биатлону пройдёт первый тренировочный сбор в межсезонье. Централизованная подготовка пройдёт в Ижевске, сообщил старший тренер сборной Михаил Шашилов.
Специалист отметил, что не все члены команды будут присутствовать на сборах с первых дней — Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова прибудут в Ижевск позже.
«Будем в Ижевске 5 июля. Сборы будут длиться 17 дней, то есть до 23 июля. Думаю, что состав будет немного отрегулирован на самом сборе. Кто‑то может отправиться в резервную команду в Чайковский.
Приедут пока не все: Юрлова в Австрии с ребёнком, Куклина проходит углубленное медобследование в Петербурге, Резцова переболела. Эти три спортсменки приедут в расположение команды позже.
Договорились с администрацией базы в Ижевске, что будем проводить тестирование на COVID-19 там. Все приедут, у всех возьмут мазок. На всякий случай сказали, чтобы все уже имели справки», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».
- 3 июля 2020
-
21:13
-
20:01
-
18:30
-
17:24
-
16:37
- 2 июля 2020
-
23:47
-
17:22
-
13:01
-
12:56
-
12:39
-
12:29
- 1 июля 2020
-
15:55
-
14:52
-
11:01
- 30 июня 2020
-
20:07
-
18:50
-
17:26
-
15:36
-
15:10
-
12:31
-
00:15
- 29 июня 2020
-
23:43
-
21:59
-
20:35
-
19:06
-
17:23
-
15:23
-
14:10
-
12:01
- 28 июня 2020
-
19:47
-
09:58
- 27 июня 2020
-
15:00
- 26 июня 2020
-
15:42
-
14:48
-
12:29