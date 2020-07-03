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Юрлова-Перхт, Куклина и Резцова опоздают на первый сбор национальной команды

Юрлова-Перхт, Куклина и Резцова опоздают на первый сбор национальной команды
Биатлон / Кубок мира 0

Начиная с 5 июля женская сборная России по биатлону пройдёт первый тренировочный сбор в межсезонье. Централизованная подготовка пройдёт в Ижевске, сообщил старший тренер сборной Михаил Шашилов.

Специалист отметил, что не все члены команды будут присутствовать на сборах с первых дней — Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова прибудут в Ижевск позже.

«Будем в Ижевске 5 июля. Сборы будут длиться 17 дней, то есть до 23 июля. Думаю, что состав будет немного отрегулирован на самом сборе. Кто‑то может отправиться в резервную команду в Чайковский.

Приедут пока не все: Юрлова в Австрии с ребёнком, Куклина проходит углубленное медобследование в Петербурге, Резцова переболела. Эти три спортсменки приедут в расположение команды позже.

Договорились с администрацией базы в Ижевске, что будем проводить тестирование на COVID-19 там. Все приедут, у всех возьмут мазок. На всякий случай сказали, чтобы все уже имели справки», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».

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