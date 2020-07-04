Майгуров подтвердил готовность провести дебаты с Драчёвым в прямом эфире

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров рассказал об источниках финансирования, которые могут появиться у сборной в случае его победы на выборах. Также Майгуров ответил на вопрос об участии в дебатах с нынешним главой организации Владимиром Драчёвым.
«Я участвую в выборах президента СБР, потому что я переживаю за наш вид спорта, за СБР, за ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Большая часть моей жизни связана с биатлоном, и последние 10 лет связаны с IBU и СБР.
Какие будут источники финансирования? Два источника: с одной стороны, попечительский совет, который прописан в уставе и должен был быть создан ещё два года назад. Владимир Якушев подтвердил готовность возглавить этот орган, так что он будет создан. С другой стороны, сам я не собираюсь сидеть сложа руки. Провожу переговоры с потенциальными партнерами.
Дебаты с Драчёвым в прямом эфире? Я не против провести дебаты с Драчёвым. Если Владимир Петрович за, то я готов прийти и пообщаться. В данном случае я даже буду представлять не свою точку зрения, а позицию большинства членов правления СБР», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».
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