Источник: мужская ДНК в одной из допинг-проб Ольги Зайцевой принадлежит её мужу

Мужская ДНК в одной из допинг-проб российской биатлонистки Ольги Зайцевой, пожизненно дисквалифицированной в 2017 году, принадлежит её мужу. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В допинг-пробе спортсменки, взятой в октябре 2014 года, содержалась не только ДНК Зайцевой, но и ДНК мужчины. В Международном олимпийском комитете сочли это доказательством вины россиянки.

«Как думаете, каково это — сказать мужу, что в твоей урине нашли мужскую ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», — прокомментировала Зайцева.

Биатлонистки Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, их результаты на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад.