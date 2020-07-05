Пидручный: среди россиян есть хорошие люди, которые поддерживают Украину

Первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона Дмитрий Пидручный рассказал о взаимоотношениях с представителями России.



«Мало общаюсь с россиянами. Хотя с их спортсменами у меня отношения нормальные. Не осуждаю их всех поголовно. Там есть хорошие люди, которые поддерживают Украину и понимают.



Со спортсменами мы на политические темы не разговариваем. А российские журналисты знают мою позицию и, видимо, поэтому ко мне и не подходят. Думаю, они понимают, что я им скажу», — цитирует Пидручного „Главком“.



28-летний Пидручный — двукратный чемпион Европы, обладатель золотой медали чемпионата мира 2019 года в Эстерсунде. В прошлом сезоне занял 17-е место в общем зачёте Кубка мира.