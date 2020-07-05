Эксперты Spiegel подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная

Немецкое издание Spiegel провело собственную экспертизу подписей бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и осведомителя ВАДА Григория Родченкова под письменными показаниями в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК, которое рассматривается в CAS.
Когда в первый день слушаний защита спортсменок выразила сомнения в подлинности подписей свидетеля, МОК в течение 24 часов предоставил новое письменное показание Родченкова. Однако в этом документе осведомитель лишь подтвердил достоверность своих предыдущих показаний, но не объяснил происхождение подписей на девяти изначально представленных документах.
Эксперты Spiegel, опираясь на судебно-медицинский отчёт, высказали мнение, что одна и та же фотография подписи Родченкова была вставлена в два разных аффидевита. Остальные семь были подписаны от руки, но, вероятно, не почерком Родченкова.
Ранее Spiegel сообщил, что вторая ДНК в пробе мочи Зайцевой принадлежала её мужу, а перепроверка образцов крови спортсменки не показала наличия допинга и следов его возможного употребления.
Эксперты Spiegel сделали вывод, что полученные доказательства «не только подтверждают заявления Зайцевой о невиновности, но и поднимают вопрос об общей достоверности расследования сочинского заговора, о том, не была ли слишком велика вера в показания осведомителя в этом скандале».
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