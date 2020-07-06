«Эти гадалки и ромашки достали уже». Ганус — об экспертизе подписей Родченкова от Spiegel

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с немецким изданием Spiegel, которое провело собственную экспертизу подписей Григория Родченкова под письменными показаниями в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК, которое рассматривается в CAS.

«Уже было столько опровержений всего этого! А что это нам даст? Я не знаю, конкретно по каким фактам завязано заведение дел. Но у нас много вопросов, на которых нужно самим дать ответы. Я не видел пока ничего, но сколько раз выходила информация, что присутствует поддельная подпись, чем она закончилась? Все эти домыслы или версии… Эти гадалки и ромашки достали уже. Вопрос в другом: что мы делаем для того, чтобы эти вопросы исключить? И что мы делаем, чтобы у нас такого никогда не было?



Я не буду говорить о каких-то нападках. Есть определённые материалы! По этим делам нужно работать. После 1 июля, когда не было оплачено 5 миллионов долларов по лёгкой… Ещё сейчас они находятся на грани исключения. Вот эти дела с подписью уже неинтересны. Безусловно, истина должна восторжествовать по делу. Нужно внимательно смотреть, но пусть юристы над этим работают! У нас гораздо больше сюжетов, они касаются поколения спортсменов», — приводит слова Гануса Sport24.