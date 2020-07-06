Адвокат российских биатлонисток не стал связывать публикацию Spiegel с решением CAS

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич выразил мнение, что публикацию немецкого издания Spiegel, подтвердившего доводы защиты, не стоит связывать с предстоящим решением Спортивного арбитражного суда (CAS), которое ожидается в 20-х числах июля.
Журналисты Spiegel провели собственное расследование, подтвердившее подделку подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле. А также выяснили, что вторая ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежала её мужу.
«Я бы не стал связывать публикацию с тем, что в ближайшее время ожидается решение CAS. Просто эта тема продолжает оставаться актуальной, так как в марте состоялось слушание, а решения до сих пор нет. Журналисты Spiegel просто провели собственное расследование. Что касается сдвига в сознании, то я не думаю, что это происходит. В ситуации, когда люди профессионально делают свою работу, они просто не могут не прийти к тем выводам, к которым пришли мы.
А когда всё делается таким образом, что люди знакомятся с позицией только одной стороны или уповают на авторитет МОК и ВАДА, веря им на слово, вот тогда, к сожалению, возникает перекос в изложении. То есть люди просто не видят доводов и доказательств второй стороны, считая МОК и ВАДА априори непогрешимыми организациями, которые не могут ошибаться. А в ситуации с ДНК мы прекрасно видим, что ошибаться они всё-таки могут, причём в случае с Ольгой Зайцевой, надо отдать им должное, они эту ошибку сами и признали.
Spiegel провёл собственное независимое расследование, что можно только приветствовать. Журналисты собрали информацию и доводы с обеих сторон, изучили их и по результатам этого анализа опубликовали текст. Собственно, там нет ничего принципиально нового. Просто журналисты расследовали вопросы, по которым биатлонистки и спорят с МОК. Как мы считаем, они пришли к правильным выводам о том, что все обвинения являются надуманными», — приводит слова Панича РИА «Новости».
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