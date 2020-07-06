Адвокат: довод о двух ДНК в пробе Зайцевой был снят МОК до слушаний в CAS

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич раскрыл подробности расследования случая обнаружения двух ДНК в допинг-пробе Зайцевой.
Накануне немецкое издания Spiegel, публикуя результаты собственного расследования, сообщило, что вторая ДНК принадлежала мужу спортсменки. По словам Панича, этот факт стал известен ещё до слушания дела в Спортивном арбитражном суде (CAS) и не использовался обвинением
«Вопрос ДНК – один из ключевых в этой истории. Первоначально экспертами МОК был проведён анализ, в результате которого было найдено две ДНК. Они их идентифицировали как две женских ДНК, после чего МОК стал утверждать, что это является подтверждением участия Ольги в допинговой схеме и что две ДНК появились в результате подмены пробы. Но позднее тот же самый МОК провёл ещё одно экспертное исследование. Выяснилось, что первоначальное исследование никуда не годится. Была допущена серьёзная ошибка экспертами МОК, и последующий анализ выявил наличие двух ДНК, где одна мужская, а другая – женская.
Мы со своей стороны провели анализ и представили доказательства, что мужская ДНК принадлежит мужу Ольги. Соответственно, после этого МОК провёл свой третий анализ, который подтвердил нашу информацию. После чего МОК отказался от этого обвинения, довод был снят, и это являлось одной из важнейших наших побед. Ведь наличие двух ДНК изначально было одним из ключевых доводов подтверждения участия в допинговой схеме. Отмечу, что МОК его снял до суда, поэтому CAS его даже не рассматривал. МОК признал, что эксперты непрофессиональным образом провели исследования. Теперь об этом написал и Spiegel», — приводит слова Панича РИА «Новости».
Решение CAS по делу российских биатлонисток ожидается в 20-х числах июля.
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