Васильев — о статье в Spiegel: спортсмены не такие злодеи, как их представлял Родченков

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев с оптимизмом воспринял результаты расследования немецкого издания Spiegel, чьи эксперты исследовали доказательства в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК.

Журналисты Spiegel провели собственное расследование, подтвердившее подделку подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле, а также выяснили, что вторая ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежала её мужу.



«Итоги расследования могут стать поводом для пересмотра всей истории с российскими биатлонистками. Получается, она абсолютно не так однозначна, как нам представлял господин Родченков. Более того, всё совсем не так. Появляется всё больше фактов, которые говорят против обвинения. Во-первых, это подлог с доверенностью, а во-вторых, эта история. То есть возникает очень много противоречий. В данном случае это идёт на пользу спортсменам: они оказываются не такими злодеями, как их представляли глава московской антидопинговой лаборатории и так называемое сообщество «борцов за чистый спорт».

Выводы экспертов Der Spiegel помогут CAS принять правильное для Зайцевой, Вилухиной и Романовой решение. Накапливается достаточно много аргументов против команды Родченкова и ВАДА. На фоне общей грязи, которая лилась в адрес россиян, в частности биатлонистов, выясняется, что всё не так однозначно. И это здорово. Всё-таки есть надежда, что спортсмены будут оправданы», — приводит слова Васильева RT.