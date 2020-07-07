Губерниев — о расследовании Spiegel: Родченков — врун и обманщик

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на статью в немецком издании Spiegel, журналисты которого провели собственное расследование доказательств, представленных обвинением в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК.
Расследование Spiegel подтвердило подделку подписей бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле. Также выяснилось, что вторая ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежала её мужу.
«Родченков — врун и обманщик. Коллеги провели большую работу, насколько я видел. Запад слушает человека, который является обманщиком и вруном. Я надеюсь, что глубже копнут в плане расследования.
Будет решать суд. Шанс есть всегда. У нас было много проблем с допингом, если говорить в целом, и, собственно говоря, здесь зерна упали на благодатную почву. Но то, что мы эти проблемы с успехом начали решать, видит весь мир. И сейчас биатлонные команды — да и все остальные — выступают чистыми, честными и никаких проблем у антидопинговых организаций с российским спортом нет, за исключением лёгкой атлетики. Что касается биатлона — команда абсолютно чистая и проблем нет вообще», — приводит слова Губерниева ФАН.
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