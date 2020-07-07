Российские биатлонистки сдали анализы на коронавирус и стали готовиться к сезону
Тесты на коронавирус биатлонисток, выступающих за сборную России, оказались отрицательными, это позволило им приступить к работе на тренировочном сборе в Ижевске. Об этом сообщил старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.
Женская сборная России по биатлону заехала на сбор 5 июля, перед его началом тренеры и спортсменки прошли тестирование на коронавирус.
«Всё нормально, мы приступили к тренировкам», — приводит слова Шашилова ТАСС.
Сбор основной команды страны в Ижевске продлится 18 дней, резервная команда проведёт сбор в соседнем Чайковском Пермского края.
Ранее чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал, чего ожидает от предстоящих выборов президента СБР, которые состоятся 11 июля.
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