Российские биатлонистки сдали анализы на коронавирус и стали готовиться к сезону

Тесты на коронавирус биатлонисток, выступающих за сборную России, оказались отрицательными, это позволило им приступить к работе на тренировочном сборе в Ижевске. Об этом сообщил старший тренер женской национальной команды Михаил Шашилов.

Женская сборная России по биатлону заехала на сбор 5 июля, перед его началом тренеры и спортсменки прошли тестирование на коронавирус.

«Всё нормально, мы приступили к тренировкам», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Сбор основной команды страны в Ижевске продлится 18 дней, резервная команда проведёт сбор в соседнем Чайковском Пермского края.

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