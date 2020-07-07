Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов и Гараничев будут тренироваться с командой Тюмени

Логинов и Гараничев будут тренироваться с командой Тюмени
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Логинов и Евгений Гараничев, которые входят в сборную России по биатлону, в ближайшее время приступят к тренировкам в составе команды Тюмени. Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

«В Заводоуковске будут работать больше 30 ведущих тюменских спортсменов. В том числе Евгений Гараничев и другие представители сборной России: Евгений Идинов, Андрей Вьюхин, Вадим Истамгулов. В очень скором времени к нам присоединится Александр Логинов.

Среди женщин в «Сосновом бору» будут тренироваться Ольга Мощенкова, Арина Пантова, Эмма Тимербулатова, Ксения Шнейдер и другие. Начало сбора — 7 июля», — приводит слова Кугаевского издание «Тюменская арена».

Майгуров — о Логинове: надо поддерживать всех спортсменов, а потом искать виноватых
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020