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«Разум сильнее, чем грудь!» Губерниев показал фото с актрисой Яной Кошкиной

«Разум сильнее, чем грудь!» Губерниев показал фото с актрисой Яной Кошкиной
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев дал понять, что в шоу-бизнесе важнее ум, нежели внешние данные. Он опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с актрисой и телеведущей Яной Кошкиной.

«С моей прекрасной подругой Яной Кошкиной нас объединяет не только общий директор, но и общая философская мысль! А она гласит: разум сильнее, чем грудь! А вы, друзья, разделяете наши мысли?» — написал он, прикрепив текст к фото с Кошкиной.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту Дмитрия.

«А грудь вместе с разумом творят чудеса».
«Грудь может победить разум».
«Про грудь и разум — разные ситуации бывают».

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