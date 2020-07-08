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Шашилов — о назначении на пост тренера сборной России: пришлось согласиться

Шашилов — о назначении на пост тренера сборной России: пришлось согласиться
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, при каких обстоятельствах согласился принять предложенный пост.

«Думали много, просто получилось всё за 15 минут. Когда все вместе собрались — и Майгуров, и Драчёв, и Кравцов, — видимо, приняли такое решение. Пришлось согласиться.

Мы с руководством ещё определимся с задачами. Пока никаких целей. Собрать команду, начать сбор, спортсмены должны выступать.

Прежде всего его величество спортсмен должен понимать, сколько нужно работать, чтобы быть в тридцатке на Кубке мира весь сезон, а не на отдельных стартах. Тренирует себя спортсмен, при каком тренере – непринципиально. Только спортсмен.

Он должен понимать, что надо много работать, чтобы весь сезон быть в тридцатке как минимум. Это очень серьезная работа. А чтобы подняться на пьедестал, надо ещё больше работать. Спортсмен должен понимать процесс, понимать, к чему он стремится. Вот этому и надо научить», – цитирует Шашилова Sports.ru со ссылкой на корреспондента ТРК «Моя Удмуртия» Илью Вихарева.

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