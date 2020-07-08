Шашилов — о назначении на пост тренера сборной России: пришлось согласиться

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, при каких обстоятельствах согласился принять предложенный пост.
«Думали много, просто получилось всё за 15 минут. Когда все вместе собрались — и Майгуров, и Драчёв, и Кравцов, — видимо, приняли такое решение. Пришлось согласиться.
Мы с руководством ещё определимся с задачами. Пока никаких целей. Собрать команду, начать сбор, спортсмены должны выступать.
Прежде всего его величество спортсмен должен понимать, сколько нужно работать, чтобы быть в тридцатке на Кубке мира весь сезон, а не на отдельных стартах. Тренирует себя спортсмен, при каком тренере – непринципиально. Только спортсмен.
Он должен понимать, что надо много работать, чтобы весь сезон быть в тридцатке как минимум. Это очень серьезная работа. А чтобы подняться на пьедестал, надо ещё больше работать. Спортсмен должен понимать процесс, понимать, к чему он стремится. Вот этому и надо научить», – цитирует Шашилова Sports.ru со ссылкой на корреспондента ТРК «Моя Удмуртия» Илью Вихарева.
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