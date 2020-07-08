Майгуров: я фактически возглавлял IBU, пока был отстранён Бессеберг

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о работе в должности первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU).
«Как первый вице-президент, отвечал за все вопросы. Здесь я не был ограничен теми или иными полномочиями. А последние полгода работы в организации, когда Андерс Бессеберг был отстранен, фактически возглавлял IBU, готовил проведение конгресса, проводил заседания исполкома, рассматривал различные документы.
Опыт, полученный в IBU, хотел привнести в деятельность Союза биатлонистов России. Мною было это предложено избранному в 2018 году президенту СБР. Но как-то не было услышано или не принято решение.
Случилось ли это из-за моих отношений с Владимиром Драчёвым? Что касается наших личностных отношений, думаю, у нас нет друг к другу каких-то претензий, нам нечего делить. Наши сегодняшние противоречия связаны с системой управления организацией», — цитирует Майгурова «Тюменская арена».
- 8 июля 2020
-
23:48
-
22:38
-
21:07
-
11:41
-
09:43
- 7 июля 2020
-
22:10
-
21:54
-
20:39
-
16:28
-
15:55
-
13:36
-
12:21
-
09:52
-
00:17
-
00:03
- 6 июля 2020
-
22:08
-
19:58
-
19:40
-
13:01
- 5 июля 2020
-
22:37
-
12:09
-
11:53
-
11:30
-
11:07
-
09:55
- 4 июля 2020
-
21:32
-
16:10
- 3 июля 2020
-
21:13
-
20:01
-
18:30
-
17:24
-
16:37
- 2 июля 2020
-
23:47
-
17:22
-
13:01