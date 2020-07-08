Майгуров: я фактически возглавлял IBU, пока был отстранён Бессеберг

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о работе в должности первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU).



«Как первый вице-президент, отвечал за все вопросы. Здесь я не был ограничен теми или иными полномочиями. А последние полгода работы в организации, когда Андерс Бессеберг был отстранен, фактически возглавлял IBU, готовил проведение конгресса, проводил заседания исполкома, рассматривал различные документы.



Опыт, полученный в IBU, хотел привнести в деятельность Союза биатлонистов России. Мною было это предложено избранному в 2018 году президенту СБР. Но как-то не было услышано или не принято решение.



Случилось ли это из-за моих отношений с Владимиром Драчёвым? Что касается наших личностных отношений, думаю, у нас нет друг к другу каких-то претензий, нам нечего делить. Наши сегодняшние противоречия связаны с системой управления организацией», — цитирует Майгурова «Тюменская арена».