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Украинцу Пидручному прислали золото ЧЕ, завоёванное из-за дисквалификации России. Фото

Украинцу Пидручному прислали золото ЧЕ, завоёванное из-за дисквалификации России. Фото
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2020 0

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) прислал ему золотую медаль за победу в эстафете на чемпионате Европы по биатлону 2015 года. Соответствующее фото спортмен опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, из-за допингового скандала сборная России по биатлону, которая финишировала первой в той гонке на чемпионате Европы — 2015, лишилась золотых медалей. Победителем признали сборную Украины, которая стала второй с отставанием в 14,2 секунды.

«ЧЕ-2015 в Отепя. Заслуженная золотая медаль. А всё потому, что дисквалифицировали РФ», — подписал он фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/dmytro.pidruchnyi/?hl=ru

Также золотые медали получили напарники Пидручного Артём Прима, Сергей Семёнов и Артём Тищенко.

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