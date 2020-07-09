Украинцу Пидручному прислали золото ЧЕ, завоёванное из-за дисквалификации России. Фото

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) прислал ему золотую медаль за победу в эстафете на чемпионате Европы по биатлону 2015 года. Соответствующее фото спортмен опубликовал в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, из-за допингового скандала сборная России по биатлону, которая финишировала первой в той гонке на чемпионате Европы — 2015, лишилась золотых медалей. Победителем признали сборную Украины, которая стала второй с отставанием в 14,2 секунды.
«ЧЕ-2015 в Отепя. Заслуженная золотая медаль. А всё потому, что дисквалифицировали РФ», — подписал он фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/dmytro.pidruchnyi/?hl=ru
Также золотые медали получили напарники Пидручного Артём Прима, Сергей Семёнов и Артём Тищенко.
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