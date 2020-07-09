А. Резцова: даже не знаю, с кем Кристина сейчас тренируется. Неразбериха полная в сборной
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о подготовке её дочери, российской биатлонистки Кристины Резцовой, к новому сезону.
«Кто сейчас тренирует Кристину? В женскую сборную недавно назначили Шашилова. Михаил Викторович неплохой специалист в стрельбе. Но Кристина, чего-то непонятно, чудит. Не знаю даже, с кем она сейчас тренируется. Команда сейчас на сборах, а её там нет. Неразбериха полная сейчас в сборной. Кто, что и как – непонятно», — приводит слова Резцовой омская «Комсомольская правда».
Вчера, 8 июля, сборная России приступила к сбору в Ижевске. В составе команды работают Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.
Женская сборная России по биатлону начала сбор в Ижевске
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