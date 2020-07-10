Черезов объяснил, почему поддержит Майгурова на выборах президента СБР

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов рассказал, почему проголосует за Виктора Майгурова на выборах президента организации, которые состоятся завтра, 11 июля. Единственным конкурентом Майгурова на выборах является действующий президент СБР Владимир Драчёв.

«Я Виктора Майгурова знаю давно, у него большой опыт работы в международной федерации, он там четыре года в техническом комитете работал, потом четыре года был первым вице-президентом IBU. Именно этими навыками и практиками, авторитетом на международном уровне он обладает, а у нас сейчас проблема такая, что наше членство не восстанавливают. К нему отношение достаточно положительное со стороны международной арены, поэтому я думаю, что он сумеет выстроить диалог.

Он знает практически всех (руководителей региональных федераций. — Прим. «Чемпионата»), его знают многие, он пользуется определённым авторитетом, уважением, поэтому, думаю, в этом направлении будет всё сделано правильно. Я его поддерживаю», — цитирует Черезова ТАСС.