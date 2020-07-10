Васильев: видимо, Драчёву порекомендовали сняться, чтобы избежать большего позора

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России.
«К этому решению Драчёва подталкивали ещё с начала сезона. Объясняли, что у него не получается справляться с двумя должностями. Но Драчёв не хотел никого слышать, более того, даже нападал на оппонентов. Всё шло к этому решению.
Чтобы избежать большего позора, видимо, вышестоящим руководством рекомендовано Драчёву сняться. Если бы его освободили от должности с позором, это нанесло бы определённый имиджевый ущерб правящей партии и депутату Государственной думы. Это не входит в планы руководителей, которые следят за ситуацией. Непонятно, почему это решение не было принято раньше. Но лучше поздно, чем никогда», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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