Драчёв: после поправок, принятых в конституцию, работы будет очень много

Владимир Драчёв, возглавлявший Союз биатлонистов России с мая 2018 года по 10 июля 2020 года, прокомментировал уход с поста президента организации. Напомним, Драчёв является депутатом Государственной Думы Российской Федерации.

«Основная причина этого решения — работа в Государственной думе. После ряда консультаций было принято решение, что надо сконцентрироваться на работе в Госдуме.

Совмещать две должности можно, но после поправок, принятых в конституцию, работы будет очень много. Не останется так много времени для биатлона», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев изложил свою версию причин ухода Драчёва с поста президента СБР.