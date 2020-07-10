Драчёв: после поправок, принятых в конституцию, работы будет очень много
Владимир Драчёв, возглавлявший Союз биатлонистов России с мая 2018 года по 10 июля 2020 года, прокомментировал уход с поста президента организации. Напомним, Драчёв является депутатом Государственной Думы Российской Федерации.
«Основная причина этого решения — работа в Государственной думе. После ряда консультаций было принято решение, что надо сконцентрироваться на работе в Госдуме.
Совмещать две должности можно, но после поправок, принятых в конституцию, работы будет очень много. Не останется так много времени для биатлона», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев изложил свою версию причин ухода Драчёва с поста президента СБР.
Васильев: видимо, Драчёву порекомендовали сняться, чтобы избежать большего позора
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