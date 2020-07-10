Аликин: если не будет результатов, никакой Майгуров не спасёт

Олимпийский чемпион по биатлону Владимир Аликин прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, 11 июля состоится внеочередная отчётно-выборная конференция СБР. После ухода Драчёва единственным кандидатом на пост президента является вице-президент организации Виктор Майгуров.
«Ну, что теперь? Майгурову дорога и карты в руки. Не знаю, как справится Майгуров, проблем-то очень много. Если не будет результатов, никакой Майгуров не спасёт. Нет результатов — нет спонсоров.
Драчёв, наверное, взвесил за и против и принял такое решение. Видимо, посчитал, что не наберёт 20 голосов. Как получилось, так получилось. Будем смотреть дальше», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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