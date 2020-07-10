Губерниев: Драчёв не являлся провальным руководителем нашего биатлона

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР). Драчёв возглавлял организацию с мая 2018 года по 10 июля 2020 года.
Напомним, завтра, 11 июля, состоится внеочередная отчётно-выборная конференция СБР. После ухода Драчёва единственным кандидатом на пост президента является вице-президент организации Виктор Майгуров.
«Поблагодарим Владимира Драчёва за работу, всегда жду его как эксперта в моей биатлонной программе!
Ещё раз всем говорю, Драчёв не являлся провальным руководителем нашего биатлона, позитива было много, несмотря на трудности и хаос. И золото на чемпионате мира, первое за несколько лет для России, Логинов взял при Драчёве! Спасибо, Петрович, всегда жду в прямом эфире «Биатлона с Дмитрием Губерниевым»!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Драчёв — четырёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион Европы. Также он депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия».
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