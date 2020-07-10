Биатлонистка Павлова пропустит первый предсезонный сбор основной сборной России

Двукратная чемпионка Европы, лучший новичок сезона-2018/2019 Евгения Павлова пропустит первый подготовительный сбор команды России. Об этом сообщил старший тренер женской сборной страны Михаил Шашилов.
Основная сборная России приступила к тренировочным занятиям 5 июля в Ижевске, резервная — 8 июля в Чайковском (Пермский край).
«Евгения Павлова попросила отпустить её на сбор с региональной командой, который пройдёт на Сёминском перевале», — приводит слова Шашилова ТАСС.
Вчера, 9 июля, Павлова отметила день рождения, биатлонистке исполнилось 27 лет. Она представляет Новосибирскую область.
Напомним, в 2019 году Павлова завоевала золото чемпионата Европы в Минске в сингл-миксте, а годом позже первенствовала в суперспринте. Также на её счету два золота и серебро на Универсиадах.
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