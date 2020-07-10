Замглавы РУСАДА: надеюсь, Майгуров сразу же включится в антидопинговую работу

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об ожиданиях от сотрудничества с Виктором Майгуровым, который после ухода с поста главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва остался единственным претендентом на должность.
«РУСАДА готово сотрудничать с любым руководителем спортивной федерации, который понимает важность борьбы с нарушениями антидопинговых правил.
Что касается Виктора Майгурова, то я пока недостаточно хорошо знаю этого человека, чтобы давать какие-то оценки. Мы встречались с ним только в рамках заседаний международной рабочей группы по восстановлению СБР, и было понятно, что он имеет серьёзный подход к проблеме.
Надеюсь, что Майгуров сразу же включится в антидопинговую работу и процесс восстановления федерации, затихший полгода назад, будет реанимирован», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Напомним, СБР ограничен в правах с 2017 года. В настоящее время Россия не имеет права проводить соревнования по биатлону под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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