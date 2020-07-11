Черезов: Кайшева и в прошлом сезоне готовилась индивидуально. Встретимся с ней в ноябре

Член правления Союза биатлонистов России, председатель федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов прокомментировал решение Ульяны Кайшевой готовиться к сезону индивидуально.
«Она в прошлом году на Кубок мира и на Кубок IBU вначале не попала, стала готовиться самостоятельно, стала снова находить себя. Был момент, что ей сложно было себя мотивировать, а здесь она оказалась наедине с собой, команда уехала вся за границу, она в России осталась и достаточно неплохо на «Ижевской винтовке» выступила. Она на этой волне поняла, что ей на данный момент это нужно, и попросилась готовиться индивидуально. Я поддержал, тренер сборной команды Михаил Шашилов тоже сказал, что только за. Если есть желание, то пусть готовится индивидуально, встретимся на контрольных стартах в ноябре и там, если проявит себя, то поедет дальше», — цитирует Черезова ТАСС.
Ульяне Кайшевой 26 лет, она представляет Удмуртскую Республику. В 2012 году она выиграла юношеские Олимпийские игры в Инсбруке, в 2013-м стала четырёхкратной чемпионкой мира среди девушек. Она была в числе четырёх российских биатлонистов, которых допустили к участию в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
В сезоне-2019/2020 Кайшева выступила на чемпионате Европы и в одной гонке Кубка мира — в Нове-Месте она заняла 86-е место в спринте.
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