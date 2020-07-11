Матыцин: будем отдавать приоритет российским тренерам не только в биатлоне

Министр спорта России Олег Матыцин выступил со вступительным словом на отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), по итогам которой будет избран новый глава организации.
«Мы будем проводить политику приоритетов российских тренеров и не только в биатлоне. Это наша общая задача. Сборная команда может быть успешной только в том случае, если будет подпитка со стороны молодёжи, а это возможно только благодаря профессиональному тренеру.
Хотелось бы сказать спасибо всем, ко приехал на конференцию, так как все озабочены тем, что происходит в биатлоне. Главное звено работы любой федерации — региональная политика и работа с детско‑юношеским спортом. Такой формат конференции очень важен, его нужно сохранять и развивать. Главное, чтобы был диалог, несмотря на то что у многих есть разные точки зрения. Мы должны использовать такую площадку как легитимное решение проблем», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».
Единственным кандидатом на пост главы СБР является Виктор Майгуров. Руководивший организацией с 2018 года Владимир Драчёв снял свою кандидатуру с выборов.
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