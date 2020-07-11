Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России

Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров избран новым главой Союза биатлонистов России (СБР). Соответствующее решение было принято по итогам внеочередной отчётно-выборной конференции организации.
Как сообщает официальный сайт СБР, за Майгурова единогласно проголосовали все 45 делегатов внеочередной отчётно-выборной конференции.
До вчерашнего дня претендентом на должность, помимо Майгурова, был Владимир Драчёв, возглавлявший СБР с мая 2018 года. 10 июля он объявил об уходе с поста президента СБР, параллельно сняв свою кандидатуру с предстоящих выборов.
Состоялись также выборы членов правления СБР, в которое вошли Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов.
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