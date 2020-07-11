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Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров избран новым главой Союза биатлонистов России (СБР). Соответствующее решение было принято по итогам внеочередной отчётно-выборной конференции организации.

Как сообщает официальный сайт СБР, за Майгурова единогласно проголосовали все 45 делегатов внеочередной отчётно-выборной конференции.

До вчерашнего дня претендентом на должность, помимо Майгурова, был Владимир Драчёв, возглавлявший СБР с мая 2018 года. 10 июля он объявил об уходе с поста президента СБР, параллельно сняв свою кандидатуру с предстоящих выборов.

Состоялись также выборы членов правления СБР, в которое вошли Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов.

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