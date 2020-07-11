Виктор Майгуров: восстановление СБР в IBU вряд ли состоится в ноябре

Новоизбранный глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился планами на ближайшее будущее.



«Все должности, касающиеся вице-президентства, обсудим на ближайшем заседании правления на этой неделе.



С чем связано уменьшение количества людей в правлении СБР? Не очень эффективно, когда в правлении сидят 10 человек. Не все могут постоянно принимать участие, в связи с чем заседания могут быть нелегитимными. На основании опыта я предложил такую схему.



Положа руку на сердце, думаю, что в ноябре восстановление СБР в IBU вряд ли состоится, так как мы зависим от слушаний между РУСАДА и ВАДА. Один из критериев восстановления СБР — статус нашего антидопингового агентства. Все остальные критерии могут быть выполнены. Но, скорее всего, всё останется в подвешенном состоянии. Также в планах провести рабочую встречу с руководством IBU. Возможно, найдём какие-то компромиссы.



Сегодня много вопросов было со стороны регионов, что с ними была утеряна связь. Первое заседание совета СБР мы проведём в сентябре, где обсудим их деятельность. Дал обещание, чтобы через год снова собрать конференцию для изменения устава. Долги реально есть, но они не такие критичные. Я прекрасно понимал, куда я шёл и с кем», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

Виктор Майгуров избран президентом Союза биатлонитов России