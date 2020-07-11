Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский назначен главным тренером сборной по биатлону, сообщил в своём «Телеграм»-канале известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Валерий Польховский будет главным тренером сборной по биатлону, решение принято!» — написал Губерниев.
Польховский изначально был главным кандидатом на этот пост и даже успел сформировать свой штаб. Но бывший президент СБР Владимир Драчёв изменил решение и отправил на утверждение в Минспорт других кандидатов: На должность старших тренеров сборной были рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский.
Ранее сегодня в Союзе биатлонистов России был избран новый президент. По итогам внеочередной отчётно-выборной конференции организации им стал трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров.
В правление СБР вошли Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов.
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