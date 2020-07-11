Касперович: Логинов может присоединиться к сборной России на втором сборе

Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, рассказал, что биатлонист пропускает первый сбор национальной команды в Рыбинске по семейным и организационным моментам, но если всё будет в порядке, присоединится к команде на следующем сборе.

«Саша не смог выехать на сбор из-за ряда обстоятельств. Это семейные и организационные моменты. Если всё будет нормально, будут сняты ограничения по коронавирусу, Саша уже приступит к работе с командой. Ничего серьёзного нет – у него дома маленький ребенок, семье нужно помогать, поддержать её. Вы знаете, как он относится к своей семье.

Логинов – дисциплинированный спортсмен, знает, что нужно делать. Мы с ним в постоянном контакте, поэтому проблем не вижу. Условия дома у него хорошие, всё для подготовки есть. Думаю, больших рисковых моментов нет", — приводит слова Касперовича РИА «Новости».