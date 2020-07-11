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Майгуров: Каминский и Шашилов будут работать, у них полный карт-бланш

Майгуров: Каминский и Шашилов будут работать, у них полный карт-бланш
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил, что Валерий Польховский будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды.

Предыдущий глава СБР Владимир Драчёв публично выступал против назначения Польховского. А вместо сформированного им штаба на пост старшего тренера мужской команды был назначен Юрий Каминский, у женщин аналогичную должность занял Михаил Шашилов.

«Будем рекомендовать Валерия Николаевича на должность главного тренера сборной. Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от принятого ранее решения. Этот вопрос мы ещё раз обсудим на ближайшем заседании правления.

Судьба в сборной Каминского и Шашилова? Они будут работать, у них карт-бланш и доверие.

Останется ли Драчёв в биатлоне? Будет зависеть от предложений потенциального председателя попечительского совета, от Владимира Якушева. Думаю, мы прислушаемся, потому что ему работать с этими людьми. Попечительский совет — независимый орган в СБР», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Валерий Польховский стал главным тренером сборной России по биатлону
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