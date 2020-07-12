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Каминский: надеюсь, у Майгурова получится сделать так, что биатлон будет прогрессировать

Каминский: надеюсь, у Майгурова получится сделать так, что биатлон будет прогрессировать
Биатлон 0

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский прокомментировал назначение Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России.

«Не дело старшего тренера вмешиваться в конференцию. Мое дело — тренировать команду. Я лишь надеюсь, что у Виктора Майгурова получится организовать работу так, что биатлон будет прогрессировать.

Назначение Польховского главным тренером? Пока не хотел бы много говорить, необходимо дождаться официального назначения. Там уже будем общаться и разговаривать», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

Майгуров подтвердил, что Валерий Польховский будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды, а Каминский и Шашилов, старший тренер женской команды, продолжат работу в сборной.

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