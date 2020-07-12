Каминский: надеюсь, у Майгурова получится сделать так, что биатлон будет прогрессировать

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский прокомментировал назначение Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России.

«Не дело старшего тренера вмешиваться в конференцию. Мое дело — тренировать команду. Я лишь надеюсь, что у Виктора Майгурова получится организовать работу так, что биатлон будет прогрессировать.



Назначение Польховского главным тренером? Пока не хотел бы много говорить, необходимо дождаться официального назначения. Там уже будем общаться и разговаривать», — приводит слова Каминского «Р-Спорт».

Майгуров подтвердил, что Валерий Польховский будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды, а Каминский и Шашилов, старший тренер женской команды, продолжат работу в сборной.