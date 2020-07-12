Куклина: вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится!

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала силовую тренировку в тренажёрном зале.
«Утром работаем по нашим методикам, а вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится! #диванныйЭксперт плохого не посоветует», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».
Подписчики не поняли, о каком вечернем методе Доротеи Вирер идёт речь, но предположили, что Куклина намекает на фотографии обладательницы Кубка мира с бокалом вина в руках.
kazantseva_viktoriaa: Такие эксперты много чего знают.
anjelika_vladimirovna: Метод Вирер — это как?
lena_aksmay: Вечерний метод Вирер — это с винишком который?
zatsep2: Ждём фотки Ларисы с бокалом итальянского вина на террасе на фоне заката.
belyakovslavik: Давай-давай, нам нужен новый лидер сборной.
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