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Куклина: вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится!

Куклина: вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится!
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала силовую тренировку в тренажёрном зале.

«Утром работаем по нашим методикам, а вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится! #диванныйЭксперт плохого не посоветует», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».

Подписчики не поняли, о каком вечернем методе Доротеи Вирер идёт речь, но предположили, что Куклина намекает на фотографии обладательницы Кубка мира с бокалом вина в руках.

kazantseva_viktoriaa: Такие эксперты много чего знают.
anjelika_vladimirovna: Метод Вирер — это как?
lena_aksmay: Вечерний метод Вирер — это с винишком который?
zatsep2: Ждём фотки Ларисы с бокалом итальянского вина на террасе на фоне заката.
belyakovslavik: Давай-давай, нам нужен новый лидер сборной.

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