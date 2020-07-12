Куклина: вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится!

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала силовую тренировку в тренажёрном зале.

«Утром работаем по нашим методикам, а вечером попробуем метод Вирер. Глядишь, ход улучшится! #диванныйЭксперт плохого не посоветует», — написала Куклина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».

Подписчики не поняли, о каком вечернем методе Доротеи Вирер идёт речь, но предположили, что Куклина намекает на фотографии обладательницы Кубка мира с бокалом вина в руках.

kazantseva_viktoriaa: Такие эксперты много чего знают.

anjelika_vladimirovna: Метод Вирер — это как?

lena_aksmay: Вечерний метод Вирер — это с винишком который?

zatsep2: Ждём фотки Ларисы с бокалом итальянского вина на террасе на фоне заката.

belyakovslavik: Давай-давай, нам нужен новый лидер сборной.