Шашилов: только Польховский и Касперович могут качественно организовывать работу сборной

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов выразил мнение, что в российском биатлоне только Валерий Польховский и Александр Касперович могут на хорошем уровне организовать работу национальной команды. Накануне новый президент СБР Виктор Майгуров заявил, что на должность главного тренера сборной будет рекомендован Польховский.
«Думаю, что в нашем биатлоне есть только два человека, способных качественно организовывать работу сборной. Это Польховский и Касперович, но это только моё личное мнение. Валерий Николаевич способен на высоком уровне выполнить такую работу. Я думаю, что больше кандидатуры нет», — приводит слова Шашилова РИА «Новости».
Польховский стал кандидатом на должность главного тренера сборной России ещё в апреле, но бывший президент СБР Владимир Драчёв, вопреки решению правления организации, не стал рекомендовать его на утверждение в Министерство спорта.
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