Майгуров не исключил, что Михаил Прохоров возобновит финансовую помощь СБР

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, вступивший в должность позавчера, 11 июля, допустил, что российский бизнесмен Михаил Прохоров вновь будет финансово помогать организации. Напомним, Майгуров входил в команду Прохорова, когда тот возглавлял СБР, вкладывая при этом личные средства.

«Честно говоря, мы с ним об этом не говорили, но почему бы и нет? У меня, да и у других членов правления есть мысли по вопросу привлечения средств, более конкретно на эту тему можно будет поговорить через месяц.

Есть бюджет выживания, который равен 60-70 миллионам (рублей. — Прим. «Чемпионата»). 200 миллионов — бюджет развития, который позволит не стоять на месте, а реализовывать программу развития биатлона в России, о которой я говорил на конференции», — цитирует Майгурова ТАСС.