Глава региональной федерации назвал нежизнеспособной структуру управления СБР

Президент федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин раскритиковал структуру управления в Союзе биатлонистов России (СБР).

Напомним, позавчера, 11 июля, президентом СБР стал Виктор Майгуров, после того как его единственный соперник на выборах Владимир Драчёв, возглавлявший организацию, взял самоотвод.

«На протяжении нескольких лет, когда приняли этот устав, СБР превратился в обыкновенную корпорацию с советом директоров и председателем совета директоров, которые независимо ни от кого принимают какие-то решения, ни с кем не советуясь. Совет СБР превратился в третьестепенный орган, решение о созыве которого принимает правление. Всё получается перевёрнуто наоборот. Совет союза просто стал не нужен. Устав не работает. Абсолютно не важно, кто находится во главе СБР: Драчёв или вот мы избрали Майгурова. Никто из них не сможет работать в этой системе, потому что она нежизнеспособна.

Первым шагом после избрания Майгурова будет собрание совета СБР, который в сентябре пройдёт в Тюмени. Будет создана комиссия по подготовке изменений в устав, которые будут приняты в мае. Возможно, какие-то другие вопросы могут появиться в ходе текущей деятельности.

Хочется, чтобы следующая отчётно-выборная конференция работала уже по новому уставу. Это нонсенс, когда вице-президентов организации назначает правление. Совет союза должен быть главным органом после конференции, за ним должен идти президиум и президенты и вице-президенты, которые входят в этот президиум.

Правление подменило собой тренерский совет. Оно рассматривает и решает вопросы по тренерам, членам сборной страны, календарю спортивных мероприятий и так далее. Это не функция руководства СБР, а функция тренерского совета, который должен являть собой совет специалистов в биатлоне», — цитирует Рощина News.ru.