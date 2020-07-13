Суперспринт исчез из расписания финального этапа Кубка мира — 2020/2021

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил расписание последнего этапа Кубка мира сезона-2020/2021, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) с 18 по 21 марта 2021 года.
Согласно первоначальному расписанию, в Норвегии должен был состояться дебют на Кубке мира новой дисциплины «суперспринт», которая была опробована на Кубке IBU в минувшем сезоне. Однако сейчас на официальном сайте IBU расписание финального этапа вернулась к традиционному виду. После спринта пройдёт гонка преследования, а завершат сезон масс-старты.
Против дебюта суперспринта именно на финальном этапе выступали ведущие биатлонисты, в том числе обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё. Судьбу «Большого хрустального глобуса» на заключительном этапе могут решить 2-3 очка, терять которые на новой дисциплине было бы несправедливо.
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