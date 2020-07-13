Сергей Чепиков: мне не предлагали остаться в руководстве СБР

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, входивший в команду бывшего президента СБР Владимира Драчёва, рассказал, что ему не предлагали остаться в руководстве организации.

«Мне ничего не предлагали. С Майгуровым были только разговоры до избрания, а после нет. Он мне не предлагал остаться. Просто нужно было проголосовать за то, что правление не участвует в голосовании на конференции СБР.

Главное, что нам удалось сделать? В этом году удалось отстоять старших тренеров сборной России, которых мы рекомендовали с Драчёвым и Тарасовым: Шашилова и Каминского. Понятно, что были финансовые трудности. Но вы же знаете про штрафные санкции от международного союза биатлонистов под миллион евро. Конечно, Драчёву было непросто работать в этой ситуации.

Буду ли прощаться с биатлоном, как Драчёв? Как я могу попрощаться, если у меня занимаются дочери? Одна хочет стать биатлонисткой, а другая – лыжницей. Я желаю успехов новой команде в СБР. У нас подходящие климатические условия. Надо только пересмотреть методику подготовки основных сборных, что мы и хотели сделать с Драчёвым», — приводит слова Чепикова «Спорт день за днём».