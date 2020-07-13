Сергей Чепиков: мне не предлагали остаться в руководстве СБР

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, входивший в команду бывшего президента СБР Владимира Драчёва, рассказал, что ему не предлагали остаться в руководстве организации.
«Мне ничего не предлагали. С Майгуровым были только разговоры до избрания, а после нет. Он мне не предлагал остаться. Просто нужно было проголосовать за то, что правление не участвует в голосовании на конференции СБР.
Главное, что нам удалось сделать? В этом году удалось отстоять старших тренеров сборной России, которых мы рекомендовали с Драчёвым и Тарасовым: Шашилова и Каминского. Понятно, что были финансовые трудности. Но вы же знаете про штрафные санкции от международного союза биатлонистов под миллион евро. Конечно, Драчёву было непросто работать в этой ситуации.
Буду ли прощаться с биатлоном, как Драчёв? Как я могу попрощаться, если у меня занимаются дочери? Одна хочет стать биатлонисткой, а другая – лыжницей. Я желаю успехов новой команде в СБР. У нас подходящие климатические условия. Надо только пересмотреть методику подготовки основных сборных, что мы и хотели сделать с Драчёвым», — приводит слова Чепикова «Спорт день за днём».
- 13 июля 2020
-
18:47
-
17:25
-
14:30
-
13:01
-
10:38
-
09:57
-
09:17
- 12 июля 2020
-
20:10
-
19:22
-
17:59
-
17:37
-
16:35
-
11:46
-
00:54
- 11 июля 2020
-
20:34
-
20:10
-
18:14
-
17:17
-
16:38
-
14:56
-
14:20
-
13:35
-
13:11
-
12:19
-
11:07
-
10:47
-
10:21
-
09:56
- 10 июля 2020
-
14:45
-
13:26
-
11:23
-
11:13
-
10:57
-
10:35
-
10:12