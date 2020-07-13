Биатлонист Вьюхин: отсутствие стрельбы в июне вообще может быть плюсом

Российский биатлонист Андрей Вьюхин рассказал о подготовке к сезону в составе сборной Тюменской области.
«Все эти месяцы самоизоляции был дома. Имел всё необходимое для тренировок. Заставлять себя работать не приходилось. Тренировался в удовольствие. Считаю, проделал всю работу, которую запланировал.
Год назад летом у меня всё было вроде неплохо. Но потом это вылилось в ужасные результаты. В этом году в июне и июле состояние значительно лучше. Думаю, и результаты должны быть выше.
Условия отличные. У сборной Тюменской области всегда хорошие условия! Трасса в идеальном состоянии. Как и стрельбище. Задачи на этот сбор? Стандартная базовая работа. Накопление объёмов, силовой работы. В принципе, ничего нового.
Думаю, к новому сезону получится подойти в привычных кондициях. Сейчас уже подготовка идёт без срывов. Отсутствие стрельбы в июне вообще может быть плюсом. Считаю, никаких проблем нет. В августе мы уже полностью начнём работать по привычной программе», — приводит слова Вьюхина «Тюменская арена».
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