Векшин объяснил, как будет работать СБР при Майгурове

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин рассказал, как будет работать организация под руководством нового президента Виктора Майгурова, который сменил на этом посту Владимира Драчёва.

«Однозначно, что новый состав будет более сплочённым. Мы ничего не скрываем, мы определили контуры правления, чтобы работа была слаженной. Причём не дублируя друг друга, а доверяя.

Само собой, все решения будут приниматься не спонтанно за день или два. Такого алгоритма просто не будет. Как минимум за неделю будет формироваться повестка дня, каждый по своим направлениям отработает, и только потом будет приниматься выверенное решение. Виктор Викторович рассказывал, что подобная схема была в IBU. Там даже за две недели поднимали вопрос», — приводит слова Векшина «Р-Спорт».