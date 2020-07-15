Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Виктория Сливко: тренер говорит, что я становлюсь Рэмбо

Виктория Сливко: тренер говорит, что я становлюсь Рэмбо
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовала фотографию со сбора национальной команды в Ижевске. Спортсменка преодолела на тренировке 60 км.

«Тренер говорит, что я становлюсь Рэмбо», – подписала фото Сливко.

Фото: «Инстаграм» Виктории Сливко

Сливко готовится к сезону вместе с основной сборной в Ижевске. В составе команды также тренируются Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова. Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова присоединятся к сборной позже. Руководит тренировками новый наставник женской команды Михаил Шашилов.

Перед началом сбора спортсменки прошли тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В Удмуртии команда будет работать до 23 июля.

Юрлова-Перхт, Куклина и Резцова опоздают на первый сбор национальной команды
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020