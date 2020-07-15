Виктория Сливко: тренер говорит, что я становлюсь Рэмбо

Биатлонистка сборной России Виктория Сливко в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовала фотографию со сбора национальной команды в Ижевске. Спортсменка преодолела на тренировке 60 км.
«Тренер говорит, что я становлюсь Рэмбо», – подписала фото Сливко.
Фото: «Инстаграм» Виктории Сливко
Сливко готовится к сезону вместе с основной сборной в Ижевске. В составе команды также тренируются Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова. Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова присоединятся к сборной позже. Руководит тренировками новый наставник женской команды Михаил Шашилов.
Перед началом сбора спортсменки прошли тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. В Удмуртии команда будет работать до 23 июля.
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