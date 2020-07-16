Антон Шипулин: парадокс, что никаких законов о молодёжи у нас не было

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин поучаствовал в обсуждении законопроекта «О молодёжной политике в Российской Федерации». Об этом он рассказал в «Инстаграме».
«Сегодня принимал участие в обсуждении законопроекта «О молодёжной политике в Российской Федерации». Вопрос, который обсуждается уже, наверное, последние лет 20, наконец обретает реальную форму.
Дело в том, что у нас сложилась весьма парадоксальная ситуация: молодёжь составляет почти четверть населения нашей страны, однако никаких законов о молодёжи у нас не было, положений о молодёжной политике — тоже, даже ответственность власти в области формирования и реализации молодёжной политики была не закреплена.
Сегодня мы, конечно, изучали и обсуждали первоначальную концепцию законопроекта. Впереди ещё очень много работы над ним. Но те статьи, которые уже сейчас в нём есть, я полностью поддерживаю.
Например, в законопроекте прописано, что для молодых ребят будут созданы условия для их участия в политической и экономической жизни страны. Также есть положение о том, что государство будет обязано помогать им в решении жилищных проблем, поддерживать развитие молодёжного предпринимательства. Здорово ведь?
Надеюсь, нам удастся сделать по-настоящему качественный закон, который не останется на бумаге, а будет реально работать», — написал Шипулин в своём «инстаграме».
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