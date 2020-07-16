Губерниев прокомментировал конфликт Соловьёва и Уткина

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему конфликта телеведущего Владимира Соловьёва и блогера Василия Уткина.
Напомним, ранее Уткин нелестно отозвался о Соловьёве, после чего тот стал угрожать ему физической расправой. Телеведущий выкладывал видео со своих тренировок по боксу, но до поединка дело не дошло.
«Если говорить о конфликте Васи с Володей, я с обоими в замечательных отношениях. Грущу без Васи как футбольный фанат, мне его не хватает на большом телевидении. Горько, когда коллеги начинают вот так выяснять отношения.
Владимир Рудольфович – он такой. Единственное, что могу сказать: когда я щёлкаю телевизор по разным каналам, а на следующее утро смотрю рейтинги, вижу, что программа Соловьёва – как выжженная земля. То есть он выигрывает таймслот с огромным преимуществом. Значит, это интересно людям. И я радуюсь за хорошие цифры своего родного канала «Россия».
Но мы же понимаем, что телевизор – это одна история, «Соловьев live» – другая, радио – третья. Где-то получается более жёстко, да. Общая риторика вообще стала милитаристской в последнее время, это касается всех. А я как человек мирный, как бременский музыкант — хочу, чтобы все были счастливы и слушали рок-н-ролл», — цитирует Губерниева издание «Собеседник».
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