Губерниев: мне до сих пор припоминают «голые ноги Нойнер»
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что ему продолжают напоминать о фразе, произнесённой в 2009 году, когда он в прямом эфире оценил голые ноги олимпийской чемпионки немки Магдалены Нойнер.
«Очень смеюсь, когда люди вспоминают мне голые ноги Магдалены Нойнер. Я сказал это, наверное, году в 2009-м на летнем чемпионате мира.
Мы с ней общаемся прекрасно и даже целуемся два раза по-европейски в щёчки. Очень этим горжусь! Но, представляете, 11 лет прошло – а люди помнят мои телевизионные косяки! Нойнер простила «голые ноги», — приводит слова Губерниева «Собеседник».
33-летняя Нойнер — двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира. Ушла из спорта в 2012 году, когда ей было 25 лет.
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