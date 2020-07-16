Губерниев: мне до сих пор припоминают «голые ноги Нойнер»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что ему продолжают напоминать о фразе, произнесённой в 2009 году, когда он в прямом эфире оценил голые ноги олимпийской чемпионки немки Магдалены Нойнер.

«Очень смеюсь, когда люди вспоминают мне голые ноги Магдалены Нойнер. Я сказал это, наверное, году в 2009-м на летнем чемпионате мира.

Мы с ней общаемся прекрасно и даже целуемся два раза по-европейски в щёчки. Очень этим горжусь! Но, представляете, 11 лет прошло – а люди помнят мои телевизионные косяки! Нойнер простила «голые ноги», — приводит слова Губерниева «Собеседник».

33-летняя Нойнер — двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира. Ушла из спорта в 2012 году, когда ей было 25 лет.