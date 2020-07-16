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Правление СБР одобрило кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России

Правление СБР одобрило кандидатуру Польховского на пост главного тренера сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 16 июля, состоялось первое заседание нового правления Союза биатлонистов России (СБР). Как сообщается на официальном сайте организации, в ходе заседания был принят ряд ключевых решений:

1. Утверждена структура Союза биатлонистов России.
2. Утверждены три вице-президента СБР: Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Иван Мелихов.
3. Одобрена кандидатура главного тренера сборных команд — Польховского Валерия Николаевича. В ближайшие дни кандидатура будет отправлена на согласование в Министерство спорта РФ.
4. В должности исполнительного директора СБР утверждён Александр Пак.
5. Помощником президента СБР утверждён заслуженный тренер России Владимир Барнашов.
6. Утверждён календарь всероссийских и межрегиональных соревнований сезона-2020/2021.
7. Приняты в состав СБР региональные федерации трёх субъектов РФ: Тамбовской области, Амурской области и Республики Бурятия.

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